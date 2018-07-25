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12:59 (мск), источник: Интерфакс

Участник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Мировой суд назначил ему штраф в полторы тысячи рублей.

Источник: AFP 2018

Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил административный штраф в 1500 рублей участнику акции панк-группы Pussy Riot во время финала Чемпионата мира по футболу в Москве Петру Верзилову за незаконное ношение полицейской формы, передает корреспондент «Интерфакса».

«Суд постановил: признать Верзилова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в полторы тысячи рублей», — огласила решение судья мирового участка 364 Хамовнического района Светлана Шатрова.

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Аналогичные административные дела в отношении еще троих участниц акции Pussy Riot — Вероники Никульшиной, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой — мировой суд также рассмотрит в среду.

Ранее столичный Хамовнический суд назначил всем четверым по 15 суток административного ареста за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» (часть 3 статьи 20.31 КоАП РФ).

Кроме того, по решению суда, молодым людям запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене «Лужники». Целью акции, как сообщили позднее участники группы, стало «освобождение политзаключенных», в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.

Из-за инцидента матч был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона и доставлены в отдел полиции.

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