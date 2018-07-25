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15:15 (мск), источник: АиФ Казань

По факту хищения 11 участков в Тукаевском районе возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статьям о превышении полномочий и мошенничестве возбудили по факту хищения 11 земельных участков в Князевском сельском поселении Тукаевского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, в 2012 году неустановленные должностные лица исполкома Тукаевского района незаконно перевели 11 земельных участков лесного фонда России площадью 11 га в категорию земель сельскохозяйственного назначения, а затем передали в аренду жителям.

Напомним, ранее выявили факт хищения земельного участка в селе Большая Шильна Тукаевского района. В мошенничестве и злоупотреблении полномочиями заподозрили бывшего главу Тукаевского района Тагира Харматуллина.

Кроме того, в 2017 году также в Тукаевском районе выявили незаконную раздачу земель. Среди подозреваемых по делу проходил экс-глава Тукаевского района Расим Асылгараев.

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