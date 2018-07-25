По факту хищения 11 участков в Тукаевском районе возбудили уголовное дело

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, в 2012 году неустановленные должностные лица исполкома Тукаевского района незаконно перевели 11 земельных участков лесного фонда России площадью 11 га в категорию земель сельскохозяйственного назначения, а затем передали в аренду жителям.

Напомним, ранее выявили факт хищения земельного участка в селе Большая Шильна Тукаевского района. В мошенничестве и злоупотреблении полномочиями заподозрили бывшего главу Тукаевского района Тагира Харматуллина.