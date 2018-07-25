По факту хищения 11 участков в Тукаевском районе возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статьям о превышении полномочий и мошенничестве возбудили по факту хищения 11 земельных участков в Князевском сельском поселении Тукаевского района, сообщает
Уголовное дело по статьям о превышении полномочий и мошенничестве возбудили по факту хищения 11 земельных участков в Князевском сельском поселении Тукаевского района, сообщает
По версии следствия, в 2012 году неустановленные должностные лица исполкома Тукаевского района незаконно перевели 11 земельных участков лесного фонда России площадью 11 га в категорию земель сельскохозяйственного назначения, а затем передали в аренду жителям.
Напомним, ранее выявили факт хищения земельного участка в селе Большая Шильна Тукаевского района. В мошенничестве и злоупотреблении полномочиями заподозрили бывшего главу Тукаевского района Тагира Харматуллина.
Кроме того, в 2017 году также в Тукаевском районе выявили незаконную раздачу земель. Среди подозреваемых по делу проходил