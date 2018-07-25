11-летний ребенок впал в кому, после того, как его сбил автомобиль в Калараше
Вчера, у автозаправки в селе Рэдень Каларашского района, автомобиль Volkswagen Golf на полном ходу сбил 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу.
Вчера, у автозаправки в селе Рэдень Каларашского района, автомобиль Volkswagen Golf на полном ходу сбил 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу.
Водитель автомобиля вызвал «Скорую» помощь и полицию и оказывал помощь, пострадавшему ребенку, до приезда врачей. Мальчика, с тяжелыми травмами, госпитализировали в районную больницу. Вскоре ребенок впал в кому.
Правоохранители рассказали, что в момент ДТП, водитель легковушки был пьян. Дорогу ребенок перебегал, в неположенном месте. Обстоятельства аварии выясняются.