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13:35 (мск), источник: Actualitati.md

11-летний ребенок впал в кому, после того, как его сбил автомобиль в Калараше

Вчера, у автозаправки в селе Рэдень Каларашского района, автомобиль Volkswagen Golf на полном ходу сбил 11-летнего мальчика, перебегавшего дорогу.

Водитель автомобиля вызвал «Скорую» помощь и полицию и оказывал помощь, пострадавшему ребенку, до приезда врачей. Мальчика, с тяжелыми травмами, госпитализировали в районную больницу. Вскоре ребенок впал в кому.

Правоохранители рассказали, что в момент ДТП, водитель легковушки был пьян. Дорогу ребенок перебегал, в неположенном месте. Обстоятельства аварии выясняются.

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