Заключенный умер в колонии Екатеринбурга

Источник: РИА "Новости"

Нам поступила информация от заключенных из колонии о том, что у них умер сокамерник. По их словам, у него с администрацией был какой-то конфликт, скорее всего, по производственным вопросам. Мы в связи с этим обратились в прокуратуру, чтобы она провела проверку. Алексей Соколов правозащитник

37-летний заключенный, по словам сокамерников, планировал голодовку.

«Администрация колонии признала случай смерти заключенного. Это произошло в конце июня. Предоставили справку, согласно которой он умер от сердечной недостаточности», — уточнил Соколов.

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В пресс-службе регионального ГУФСИН РФ агентству сообщили, что осужденный отбывал наказание по части 1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Он был приговорен к шести годам лишения свободы.

«30 июня в 5:10 осужденный обратился с жалобой о резком ухудшении здоровья, после чего был доставлен на носилках в медицинскую часть учреждения (ИК-10 — ИФ) в бессознательном состоянии, то есть у него не определялось артериальное давление. Были проведены реанимационные мероприятия», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в 5:42 прибыла кардиологическая бригада скорой помощи, чтобы госпитализировать заключенного, однако уже в 5:45 он скончался.

«Признаков насильственной смерти не выявлено. Смерть неясной этиологии», — отметил представитель пресс-службы свердловского ГУФСИН.

В ведомстве опровергли информацию о том, что заключенный объявлял голодовку.

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«Эта информация не соответствует действительности. Отказа от пищи не было», — подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, что обращение от правозащитников не поступало, но ведомство проводит проверку по данному факту.

«Мы по всем фактам смерти осужденных в исправительных колониях проводим проверку, и этот случай — не исключение. Вне зависимости от обращения проводим проверку. Она длится 30 дней и еще не завершена», — отметил собеседник агентства.

Также проверку по данному факту проводят следователи СКР.