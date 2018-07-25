Заключенный умер в колонии Екатеринбурга
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Правозащитники обратились в прокуратуру в связи со смертью заключенного в ИК-10 Екатеринбурга, сообщил агентству «Интерфакс» правозащитник Алексей Соколов.
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Правозащитники обратились в прокуратуру в связи со смертью заключенного в ИК-10 Екатеринбурга, сообщил агентству «Интерфакс» правозащитник Алексей Соколов.
Нам поступила информация от заключенных из колонии о том, что у них умер сокамерник. По их словам, у него с администрацией был
какой-токонфликт, скорее всего, по производственным вопросам. Мы в связи с этим обратились в прокуратуру, чтобы она провела проверку.
37-летний заключенный, по словам сокамерников, планировал голодовку.
«Администрация колонии признала случай смерти заключенного. Это произошло в конце июня. Предоставили справку, согласно которой он умер от сердечной недостаточности», — уточнил Соколов.
В
«30 июня в 5:10 осужденный обратился с жалобой о резком ухудшении здоровья, после чего был доставлен на носилках в медицинскую часть учреждения (ИК-10 — ИФ) в бессознательном состоянии, то есть у него не определялось артериальное давление. Были проведены реанимационные мероприятия», — отметил собеседник агентства.
«Признаков насильственной смерти не выявлено. Смерть неясной этиологии», — отметил представитель
В ведомстве опровергли информацию о том, что заключенный объявлял голодовку.
«Эта информация не соответствует действительности. Отказа от пищи не было», — подчеркнул собеседник агентства.
В
«Мы по всем фактам смерти осужденных в исправительных колониях проводим проверку, и этот случай — не исключение. Вне зависимости от обращения проводим проверку. Она длится 30 дней и еще не завершена», — отметил собеседник агентства.
Также проверку по данному факту проводят следователи СКР.
«Криминала не усматривается. У него было заболевание», — пояснили агентству в