Под Краснодаром в лобовом ДТП погибли два человека
Смертельная авария произошла 25 июля в 11:40 между хутором Ленина и станицей Старокорсунской.
Смертельная авария произошла 25 июля в 11:40 между хутором Ленина и станицей Старокорсунской.
Видео с места происшествия выложили в сеть очевидцы.
«По предварительным данным, водитель автомобиляВАЗ-2107 1997 года рождения не выдержал скоростной режим и выехал на обочину. Машина лишилась управления, вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем FordFocus под управлением 44-летнего мужчины», — рассказали
В результате аварии погибли пассажиры «семерки» — мужчина и девушка. Водителя отечественной легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали. Водитель иномарки получил травму ноги.
На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС, автоинспекции и полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.