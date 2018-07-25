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13:37 (мск), источник: Кубань 24

Под Краснодаром в лобовом ДТП погибли два человека

Смертельная авария произошла 25 июля в 11:40 между хутором Ленина и станицей Старокорсунской.

Видео с места происшествия выложили в сеть очевидцы.

«По предварительным данным, водитель автомобиляВАЗ-2107 1997 года рождения не выдержал скоростной режим и выехал на обочину. Машина лишилась управления, вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем FordFocus под управлением 44-летнего мужчины», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии погибли пассажиры «семерки» — мужчина и девушка. Водителя отечественной легковушки в тяжелом состоянии госпитализировали. Водитель иномарки получил травму ноги.

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС, автоинспекции и полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

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