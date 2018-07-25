Под Краснодаром в лобовом ДТП погибли два человека

«По предварительным данным, водитель автомобиляВАЗ-2107 1997 года рождения не выдержал скоростной режим и выехал на обочину. Машина лишилась управления, вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем FordFocus под управлением 44-летнего мужчины», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.