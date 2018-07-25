В отношении одного из руководителей калининградской ФССП возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в июле 2018 года. По версии следствия, год назад мужчина, находясь на руководящей должности в региональном УФССП России, подписал постановление об отмене запрета на регистрацию земельного участка одной из калининградских компаний. При этом он знал об ограничительных мерах на регистрацию имущества компании из-за процесса взыскания неустойки. Пристав также передал своё постановление в Росреестр, что привело к отчуждению участка в пользу иных лиц.