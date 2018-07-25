В отношении одного из руководителей калининградской ФССП возбудили уголовное дело
В отношении одного из руководителей калининградской Службы судебных приставов возбуждено уголовное дело. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.
В отношении одного из руководителей калининградской Службы судебных приставов возбуждено уголовное дело. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело возбудили в июле 2018 года. По версии следствия, год назад мужчина, находясь на руководящей должности в региональном УФССП России, подписал постановление об отмене запрета на регистрацию земельного участка одной из калининградских компаний. При этом он знал об ограничительных мерах на регистрацию имущества компании
Следствие заключило, что действия пристава нарушили как принципы правосудия, так и законные интересы граждан, чьи имущественные требования к компании не были удовлетворены