Федотов: задержанного Макарова избивали в двух колониях Ярославской области

Источник: РИА "Новости"

Задержанного Евгения Макарова избивали в двух колониях, расположенных на территории Ярославской области. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который с рабочей поездкой находится в Воронежской области.

«Макаров подвергся избиениям не только в колонии № 1. Когда его перевели в колонию № 8 в декабре прошлого года он снова подвергся там избиениям», — сказал Федотов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Председатель СПЧ отметил, что Макаров нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния.

Психологический портрет осужденного Макарова достаточно благоприятный. Он жизнерадостный человек, открытый, остро реагирующий. Просто надо было найти к нему ключ, подход. Михаил Федотов председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)

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Он отметил, что все 138 нарушений внутреннего распорядка колонии, зафиксированные в отношении Макарова, могла предотвратить своевременная помощь специалиста.