Федотов: задержанного Макарова избивали в двух колониях Ярославской области
ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/ — По словам председателя СПЧ, Евгений Макаров нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния.
ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/ — По словам председателя СПЧ, Евгений Макаров нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния.
Задержанного Евгения Макарова избивали в двух колониях, расположенных на территории Ярославской области. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который с рабочей поездкой находится в Воронежской области.
«Макаров подвергся избиениям не только в колонии № 1. Когда его перевели в колонию № 8 в декабре прошлого года он снова подвергся там избиениям», — сказал Федотов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Председатель СПЧ отметил, что Макаров нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния.
Психологический портрет осужденного Макарова достаточно благоприятный. Он жизнерадостный человек, открытый, остро реагирующий. Просто надо было найти к нему ключ, подход.
Он отметил, что все 138 нарушений внутреннего распорядка колонии, зафиксированные в отношении Макарова, могла предотвратить своевременная помощь специалиста.
Региональное следственное управление по сообщениям СМИ об избиении заключенного Макарова в ярославской колонии возбудило 20 июля уголовное дело о превышении должностных полномочий. 24 июля уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Макаров был осужден в 2012 году по ч. 1 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас он находится в ярославской колонии № 8, освободится в октябре этого года.