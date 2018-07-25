Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во Львове проводница поезда дала отпор националисту
Жителям Крыма запретили заходить в Черное море вслед за Анапой
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Вероятность послеродовой депрессии научились определять по мимике
Дочь Стриженовых поступила в МГУ на факультет, где учится ее бойфренд
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
В России разоблачили шарлатанов
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
14:01 (мск), источник: ТАСС

Федотов: задержанного Макарова избивали в двух колониях Ярославской области

ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/ — По словам председателя СПЧ, Евгений Макаров нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния.

Источник: РИА "Новости"

Задержанного Евгения Макарова избивали в двух колониях, расположенных на территории Ярославской области. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, который с рабочей поездкой находится в Воронежской области.

«Макаров подвергся избиениям не только в колонии № 1. Когда его перевели в колонию № 8 в декабре прошлого года он снова подвергся там избиениям», — сказал Федотов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Председатель СПЧ отметил, что Макаров нуждается в срочной помощи психолога для стабилизации состояния.

Психологический портрет осужденного Макарова достаточно благоприятный. Он жизнерадостный человек, открытый, остро реагирующий. Просто надо было найти к нему ключ, подход.
Михаил Федотов
председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)
Читайте также
Арестованы трое фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Он отметил, что все 138 нарушений внутреннего распорядка колонии, зафиксированные в отношении Макарова, могла предотвратить своевременная помощь специалиста.

Региональное следственное управление по сообщениям СМИ об избиении заключенного Макарова в ярославской колонии возбудило 20 июля уголовное дело о превышении должностных полномочий. 24 июля уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Макаров был осужден в 2012 году по ч. 1 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас он находится в ярославской колонии № 8, освободится в октябре этого года.

 "И мы дадим России пощечину, когда это будет необходимо"
Слова Буша-младшего о Путине вошли в историю
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Жара до Полярного круга: почему во всем мире «зависла» погода
В Китае открыли самую страшную водную горку в мире (фото)
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Заключенный умер в колонии Екатеринбурга, ведется проверка
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Семья помогает 78-летнему актеру и его жене в воспитании маленькой девочки.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь