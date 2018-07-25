Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Как можно не хотеть работать в 55 лет»: Троицкий ответил Познеру
В Амурской области 40 полицейских расстреляли ветерана-афганца
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр»
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж»
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Собственников квартир могут заставить платить еще за одну услугу
Самолет пропал при перелете в Томск
«Спрут»: новое российское оружие потрясет мир (фото)
Пугающий феномен на российском озере (фото)
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
14:15 (мск), источник: ТАСС

В результате ЧП с катамараном в Хакасии, возможно, погиб один человек

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — В поисковых работах планируют задействовать вертолет Ми-8 МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Катамаран с шестью людьми перевернулся во время сплава по реке Она в Таштыпском районе Республики Хакасия, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Поступила информация о том, что при сплаве по р. Она в МО Таштыпский район произошло опрокидывание плавательного средства (катамаран) с группой из шести человек. Для проведения поисковых работ планируется вылет вертолета Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении.
Читайте также
В Астраханской области перевернулась лодка, погибли трое детей

Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд отправляет группу из 6 человек.

В результате опрокидывания катамарана, возможно, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

«По предварительным данным там было шесть человек, один утонул. <…> Тело не обнаружили еще, очевидцы видели, но еще не нашли его», — сказала собеседница агентства.

Также в ЕДДС пояснили, что сейчас формируется группа спасателей. «Вертолет из Красноярска вылетел, если погодные условия позволят — будет искать вертолет, если нет, то будут наземные поиски. Пока еще группа не вышла», — сказала она.

По данным «Гисметео», в среду в Таштыпском районе 15 градусов тепла, дожди.

 "И мы дадим России пощечину, когда это будет необходимо"
Слова Буша-младшего о Путине вошли в историю
В отношении гендиректора НПО Лавочкина возбудили уголовное дело
На Украине нашли решение проблемы с водоснабжением
В Китае открыли самую страшную водную горку в мире (фото)
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Глава СПЧ: Задержанного Макарова избивали в двух колониях
Филиппинский рыбак поймал гигантскую 30-килограммовую рыбу
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Бузова: «Если в шоу не встречу мужчину, никогда не выйду замуж» Вышел первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь