В результате ЧП с катамараном в Хакасии, возможно, погиб один человек
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — В поисковых работах планируют задействовать вертолет Ми-8 МЧС России.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — В поисковых работах планируют задействовать вертолет Ми-8 МЧС России.
Катамаран с шестью людьми перевернулся во время сплава по реке Она в Таштыпском районе Республики Хакасия, сообщила в среду
В результате опрокидывания катамарана, возможно, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в Единой
«По предварительным данным там было шесть человек, один утонул. <…> Тело не обнаружили еще, очевидцы видели, но еще не нашли его», — сказала собеседница агентства.
Также в ЕДДС пояснили, что сейчас формируется группа спасателей. «Вертолет из Красноярска вылетел, если погодные условия позволят — будет искать вертолет, если нет, то будут наземные поиски. Пока еще группа не вышла», — сказала она.
По данным «Гисметео», в среду в Таштыпском районе 15 градусов тепла, дожди.