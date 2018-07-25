В результате ЧП с катамараном в Хакасии, возможно, погиб один человек

Источник: РИА "Новости"

Катамаран с шестью людьми перевернулся во время сплава по реке Она в Таштыпском районе Республики Хакасия, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Поступила информация о том, что при сплаве по р. Она в МО Таштыпский район произошло опрокидывание плавательного средства (катамаран) с группой из шести человек. Для проведения поисковых работ планируется вылет вертолета Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении.

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Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд отправляет группу из 6 человек.

В результате опрокидывания катамарана, возможно, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

«По предварительным данным там было шесть человек, один утонул. <…> Тело не обнаружили еще, очевидцы видели, но еще не нашли его», — сказала собеседница агентства.

Также в ЕДДС пояснили, что сейчас формируется группа спасателей. «Вертолет из Красноярска вылетел, если погодные условия позволят — будет искать вертолет, если нет, то будут наземные поиски. Пока еще группа не вышла», — сказала она.