На Пермском тракте столкнулись три многотонных грузовика

На трассе Пермь-Екатеринбург сегодня произошла массовая авария, участниками которой стали три грузовика. В ДТП попали большая фура, грузовик поменьше и автоцистерна. Водителям искореженных фур госпитализация не потребовалась.

— Водитель грузовика Scania с пермскими номерами решил пойти на обгон. Чтобы лучше было видно дорогу, водитель снял темные очки. Его ослепило солнце и в результате большегруз столкнулся с грузовиком марки FAW, ударив его в заднюю правую сторону. Автомобиль выбросило встречную полосу, где Scania продолжила движение и ударила в правый задний бок «КамАЗ». Другие автомобили не пострадали, — сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.