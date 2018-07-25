На Пермском тракте столкнулись три многотонных грузовика
Водителям искореженных фур госпитализация не потребовалась.
Водителям искореженных фур госпитализация не потребовалась.
На трассе
— Водитель грузовика Scania с пермскими номерами решил пойти на обгон. Чтобы лучше было видно дорогу, водитель снял темные очки. Его ослепило солнце и в результате большегруз столкнулся с грузовиком марки FAW, ударив его в заднюю правую сторону. Автомобиль выбросило встречную полосу, где Scania продолжила движение и ударила в правый задний бок «КамАЗ». Другие автомобили не пострадали, — сообщил
Грузовик FAW был пустым, КамАЗ вез арбузы, а Scania — порошкообразное вещество. В отношении водителя Scania возбудили административное дело по статье «Несоблюдение дистанции». Ему грозит штраф 1,5 тысячи рублей.