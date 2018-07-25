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15:20 (мск), источник: РИА Новости

В СПЧ рассказали о конфликте избитого осужденного с администрацией ИК-1

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. У осужденного Евгения Макарова, пострадавшего от пыток в ярославской колонии, не сложились отношения с сотрудниками исправительного учреждения, рассказал глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.

Источник: РИА Новости

«Такой у него характер. <…> Я же разговаривал с другими», — сказал он, отвечая на вопрос, почему избитым оказался именно заключенный Макаров. Федотов также заявил, то заключенного избивали не только в ярославской колонии № 1, но и в колонии № 8, куда был переведен.

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«Но если вы посмотрите динамику наказаний, то в последнее время, даже если он совершает те же самые нарушения, фиксируются те же самые нарушения, что были раньше — спал в неположенное время, обращался на “ты” и так далее, то взыскание — исключительно выговор», — сказал Федотов.

Глава СПЧ отметил, что пострадавшему сейчас обеспечили все меры безопасности.

«Ему до окончания срока осталось три месяца. И он переживает, волнуется, что ему могут отомстить», — рассказал Федотов и добавил, что начальство колонии тоже заинтересовано в безопасности Макарова.

Также он сообщил о жалобах на ярославскую колонию. По его словам, за прошлый год на администрацию ИК-1 поступило около десяти жалоб, но следствие отказывало в возбуждении уголовных дел. Сейчас все случаи проверяются заново, заключил Федотов.

Пытки в ИК-1

Кадры с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала «Новая газета».

По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину били «руками, ногами и неустановленными предметами».

ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. В ведомстве отметили, что категорически осуждают «поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу».

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что виновным грозит от трех до десяти лет заключения.
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла ситуацию на особый контроль. Позднее стало известно, что адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видео пыток в ярославской колонии, уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.

Во вторник дело передали в центральный аппарат СК. Ярославский суд уже арестовал младшего инспектора ИК-1 Сергея Драчева, старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Максима Яблокова, замначальника оперативного отдела колонии Сергея Ефремова и заместителя дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК-1 Игоря Богданова, задержанных ранее за пытки осужденного.

Между тем ФСИН объявила о создании спецкомиссий по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год. За «качественное и непредвзятое проведение мероприятий» будут лично отвечать начальники региональных главков.

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