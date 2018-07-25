Школьниц, причастных к убийству котенка топором, поставили на учет

«Полицейские провели проверку по факту жестокого обращения с животным, видео которого было размещено в сети интернет. Установлено, что данное видео записано в одном из сел Бурлинского района, а также (установлены — ИФ) личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, снявших и разместивших видеоролик в социальных сетях. По результатам проверки обе девочки поставлены на профилактический учет. На родителей составлены протоколы», — сказали в пресс-центре.