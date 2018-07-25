Школьниц, причастных к убийству котенка топором, поставили на учет

«Полицейские провели проверку по факту жестокого обращения с животным, видео которого было размещено в сети интернет. Установлено, что данное видео записано в одном из сел Бурлинского района, а также (установлены — ИФ) личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, снявших и разместивших видеоролик в социальных сетях. По результатам проверки обе девочки поставлены на профилактический учет. На родителей составлены протоколы», — сказали в пресс-центре.
Протоколы составлены по ст. 5.35. КоАП РФ «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В суд направлен материал о необходимости помещения детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Накануне прокуратура Алтайского края начала поверку по факту резонансного случая убийства котенка. По данным ведомства, 23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, на котором две несовершеннолетние школьницы зарубили котенка топором.