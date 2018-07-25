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14:55 (мск), источник: Интерфакс

Школьниц, причастных к убийству котенка топором, поставили на учет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Полицейские в Алтайском крае составили протоколы на родителей школьниц, виновных в зверском убийстве котенка и распространении видеоролика об этом в интернете, сообщили в среду агентству «Интерфакс» в пресс-центре Главного управления МВД РФ по региону.

Источник: AP 2018

«Полицейские провели проверку по факту жестокого обращения с животным, видео которого было размещено в сети интернет. Установлено, что данное видео записано в одном из сел Бурлинского района, а также (установлены — ИФ) личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, снявших и разместивших видеоролик в социальных сетях. По результатам проверки обе девочки поставлены на профилактический учет. На родителей составлены протоколы», — сказали в пресс-центре.

Протоколы составлены по ст. 5.35. КоАП РФ «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В суд направлен материал о необходимости помещения детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Накануне прокуратура Алтайского края начала поверку по факту резонансного случая убийства котенка. По данным ведомства, 23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, на котором две несовершеннолетние школьницы зарубили котенка топором.

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