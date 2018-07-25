В Златоусте «КамАЗ» задавил вышедшего из кабины водителя
Мужчина погиб на месте происшествия.
Мужчина погиб на месте происшествия.
В Златоусте (Челябинская область) автомобиль «КамАЗ» задавил водителя, вышедшего из кабины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
ДТП произошло 25 июля около 12.15 на 8 линии. По словам очевидцев, водитель вышел из автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз. «КамАЗ» тронулся с места и насмерть задавил мужчину.
В соцсетях ищут свидетелей инцидента. По данным АН «Доступ», предварительно трагедию квалифицировали как несчастный случай. Проводится проверка.