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14:56 (мск), источник: dostup1.ru

В Златоусте «КамАЗ» задавил вышедшего из кабины водителя

Мужчина погиб на месте происшествия.

В Златоусте (Челябинская область) автомобиль «КамАЗ» задавил водителя, вышедшего из кабины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ДТП произошло 25 июля около 12.15 на 8 линии. По словам очевидцев, водитель вышел из автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз. «КамАЗ» тронулся с места и насмерть задавил мужчину.

В соцсетях ищут свидетелей инцидента. По данным АН «Доступ», предварительно трагедию квалифицировали как несчастный случай. Проводится проверка.

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В Златоусте «КамАЗ» задавил вышедшего из кабины водителя
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