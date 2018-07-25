Обвинявшую экс-депутата в изнасиловании девушку осудили в ВКО

В Шемонаихинском районном суде закончилось разбирательство по уголовному делу в отношении Елены Ивановой и жителя ВКО Оразбека Катпанова, передает NUR.KZ.
В ходе судебного разбирательства в суд были вызваны сами подсудимые, их защитники, потерпевший Ержан Скаков, его представители, свидетели и процессуальный прокурор. Дело рассматривалось в открытом режиме.
Приговором суда Елена Иванова, обвинившая известного в ВКО бизнесмена Скакова в изнасиловании, была осуждена по статье 419 части 3 УК РК, за заведомо ложный донос. Её приговорили к ограничению свободы сроком на 3 года. Шурин экс-депутата Ержана Скакова Оразбек Катпанов также признан виновным, как организатор доноса.
«Его осудили по статье 28 части 3 и статье 419 части 3, это организация заведомо ложного доноса. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — прокомментировали в ВКО суде.
Напомним, Елена Иванова ранее заявляла, что экс-депутат надругался над ней в своем кабинете. Скаков все обвинения отрицал.