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15:01 (мск), источник: Nur.kz

Обвинявшую экс-депутата в изнасиловании девушку осудили в ВКО

Приговором суда Елена Иванова, обвинившая известного в ВКО бизнесмена Скакова в изнасиловании, была осуждена по статье 419 части 3 УК РК, заведомо ложный донос. Её приговорили к ограничению свободы сроком на 3 года.

Источник: Nur.kz

В Шемонаихинском районном суде закончилось разбирательство по уголовному делу в отношении Елены Ивановой и жителя ВКО Оразбека Катпанова, передает NUR.KZ.

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В ходе судебного разбирательства в суд были вызваны сами подсудимые, их защитники, потерпевший Ержан Скаков, его представители, свидетели и процессуальный прокурор. Дело рассматривалось в открытом режиме.

Приговором суда Елена Иванова, обвинившая известного в ВКО бизнесмена Скакова в изнасиловании, была осуждена по статье 419 части 3 УК РК, за заведомо ложный донос. Её приговорили к ограничению свободы сроком на 3 года. Шурин экс-депутата Ержана Скакова Оразбек Катпанов также признан виновным, как организатор доноса.

«Его осудили по статье 28 части 3 и статье 419 части 3, это организация заведомо ложного доноса. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — прокомментировали в ВКО суде.

Напомним, Елена Иванова ранее заявляла, что экс-депутат надругался над ней в своем кабинете. Скаков все обвинения отрицал.

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