Под Казанью на трассе М7 столкнулись три автомобиля: пострадали два человека

Сначала столкнулись иномарки «Ниссан» и «Санг Йонг». Проезжавший мимо водитель «Лада», не заметил стоящую иномарку и врезался в «Санг Йонг».

Молодой человек за рулем «Ниссан» был не пристегнут ремнем безопасности и сильно ударился головой о стекло. Он перебрался на заднее сиденье и отказался даже от помощи медиков.