Под Казанью на трассе М7 столкнулись три автомобиля: пострадали два человека
Авария на трассе М7 произошла рядом с поселком Щербаково.
Авария на трассе М7 произошла рядом с поселком Щербаково.
Сначала столкнулись иномарки «Ниссан» и «Санг Йонг». Проезжавший мимо водитель «Лада», не заметил стоящую иномарку и врезался в «Санг Йонг».
Молодой человек за рулем «Ниссан» был не пристегнут ремнем безопасности и сильно ударился головой о стекло. Он перебрался на заднее сиденье и отказался даже от помощи медиков.
На предложения прибывших на место сотрудников ГИБДД пройти медосвидетельствование водитель «Ниссан» отказался. Водителя и пассажира второй иномарки увезли в больницу.