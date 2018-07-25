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16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Казанью на трассе М7 столкнулись три автомобиля: пострадали два человека

Авария на трассе М7 произошла рядом с поселком Щербаково.

Сначала столкнулись иномарки «Ниссан» и «Санг Йонг». Проезжавший мимо водитель «Лада», не заметил стоящую иномарку и врезался в «Санг Йонг».

Молодой человек за рулем «Ниссан» был не пристегнут ремнем безопасности и сильно ударился головой о стекло. Он перебрался на заднее сиденье и отказался даже от помощи медиков.

На предложения прибывших на место сотрудников ГИБДД пройти медосвидетельствование водитель «Ниссан» отказался. Водителя и пассажира второй иномарки увезли в больницу.

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