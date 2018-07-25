Фанаты «Ротора» сломали шесть кресел на «Волгоград Арене»
Матч «Ротор» (Волгоград) — «Луч» (Владивосток) ознаменовался вандальными действиями
Матч «Ротор» (Волгоград) — «Луч» (Владивосток) ознаменовался вандальными действиями
По нашей информации, во время матча второго тура первенства ФНЛ на «Волгоград Арене» не все прошло гладко. На
Но санкций, как нам сообщили на «Волгоград Арене», ни к клубу, ни к болельщикам пока применяться не будут. Поломка кресел на этот раз незначительная и все легко устранилось при замене определенной детали. Однако в дальнейшем руководство «Волгоград Арены» при нанесении ущерба оборудованию стадиона не исключает санкций, как для клуба, так и для конкретных болельщиков.
Напомним, матч «Ротор» (Волгоград) — «Луч» (Владивосток) завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.