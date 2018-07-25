Начальника УВО Росгвардии по Самарской области задержали за взятку
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — Его задержали при получении денег.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — Его задержали при получении денег.
Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области задержан с поличным за получение взятки. Об этом ТАСС сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Полковник полиции, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки.
По его словам, операция по задержанию проводилась совместно с сотрудниками Росгвардии. «Директор ведомства Виктор Золотов был об этом также информирован», — отметил Хинштейн, не раскрыв остальных деталей операции, подчеркнув, что это в компетенции следственных органов.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о взятке в сумме 100 тыс. рублей, которую передавал ему представитель частной охранной организации.