В Уфе за сутки спасатели вытащили из воды троих детей

«В какой-то момент она начала тонуть и схватилась за братишку, но выплыть они не смогли и начали вдвоем уходить на глубину. Спасатели бросились детям на помощь, вытащили их из воды и передали родителям, с которыми также провели профилактическую беседу», — сообщили в Управлении.