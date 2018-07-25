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16:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе за сутки спасатели вытащили из воды троих детей

Более шести тысяч уфимцев посетили городские пляжи за сутки. Восьмерым понадобилась помощь спасателей, в том числе трем детям.

Как рассказали в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии, пятилетняя девочка купалась вместе с семилетним братом в зоне отдыха «Гольфстрим».

«В какой-то момент она начала тонуть и схватилась за братишку, но выплыть они не смогли и начали вдвоем уходить на глубину. Спасатели бросились детям на помощь, вытащили их из воды и передали родителям, с которыми также провели профилактическую беседу», — сообщили в Управлении.

Еще один случай с четырехлетним ребенком произошел на несанкционированном пляже — дамбе озера Теплое. Спасатели оперативно отреагировали на происшествие и вытащили малыша из воды.

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