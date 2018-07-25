В Уфе за сутки спасатели вытащили из воды троих детей
Более шести тысяч уфимцев посетили городские пляжи за сутки. Восьмерым понадобилась помощь спасателей, в том числе трем детям.
Более шести тысяч уфимцев посетили городские пляжи за сутки. Восьмерым понадобилась помощь спасателей, в том числе трем детям.
Как рассказали в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии, пятилетняя девочка купалась вместе с семилетним братом в зоне отдыха «Гольфстрим».
«В
Еще один случай с четырехлетним ребенком произошел на несанкционированном пляже — дамбе озера Теплое. Спасатели оперативно отреагировали на происшествие и вытащили малыша из воды.