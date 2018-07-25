Под Волгоградом директора школы уволили за премии родственникам
Директор Ерзовской средней школы уволен за нарушения антикоррупционного законодательства. Увольнению предшествовал выговор.
Директор Ерзовской средней школы уволен за нарушения антикоррупционного законодательства. Увольнению предшествовал выговор.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ходе прокурорской проверки установлено, что директор школы принял на работу в образовательное учреждение отца, брата и сестру. А это — прямое нарушение требований антикоррупционного законодательства. Кроме того, близкие родственники мужчины регулярно получали премии, причем их размер был значительно больше, чем у учителей, не входящих в семейный «круг». При этом объем работы у всех педагогов был одинаковым.
Результатом прокурорской проверки стало представление в адрес главы Городищенского района с требованием устранить выявленные нарушения. По итогам его рассмотрения директору школы сначала вынесли выговор, а потом и вовсе уволили.