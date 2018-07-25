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16:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом директора школы уволили за премии родственникам

Директор Ерзовской средней школы уволен за нарушения антикоррупционного законодательства. Увольнению предшествовал выговор.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в ходе прокурорской проверки установлено, что директор школы принял на работу в образовательное учреждение отца, брата и сестру. А это — прямое нарушение требований антикоррупционного законодательства. Кроме того, близкие родственники мужчины регулярно получали премии, причем их размер был значительно больше, чем у учителей, не входящих в семейный «круг». При этом объем работы у всех педагогов был одинаковым.

Результатом прокурорской проверки стало представление в адрес главы Городищенского района с требованием устранить выявленные нарушения. По итогам его рассмотрения директору школы сначала вынесли выговор, а потом и вовсе уволили.

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