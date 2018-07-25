В Тольятти женщина на иномарке из ревности наехала на свою соперницу

Неожиданные подробности выявили стражи порядка в ходе рассмотрения административного материала о ДТП, которое произошло на улице Спортивной в Тольятти еще вечером 12 января. Тогда под колеса автомобиля Hyundai Tucson попала 33-летняя местная жительница, она получила серьезные травмы, в том числе несколько переломов на ногах.

— По версии следствия, 27-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки, сбила потерпевшую намеренно. Между ними возник конфликт на почве ревности, и подозреваемая таким образом решила навредить своей обидчице, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

Отметим, что злоумышленница является директором одного из тольяттинских ООО. Она допрошена. 24 июля по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».