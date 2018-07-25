В Тольятти женщина на иномарке из ревности наехала на свою соперницу
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
Неожиданные подробности выявили стражи порядка в ходе рассмотрения административного материала о ДТП, которое произошло на улице Спортивной в Тольятти еще вечером 12 января. Тогда под колеса автомобиля Hyundai Tucson попала 33-летняя местная жительница, она получила серьезные травмы, в том числе несколько переломов на ногах.
— По версии следствия, 27-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки, сбила потерпевшую намеренно. Между ними возник конфликт на почве ревности, и подозреваемая таким образом решила навредить своей обидчице, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.
Отметим, что злоумышленница является директором одного из тольяттинских ООО. Она допрошена. 24 июля по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Расследование продолжают. Автоледи сейчас находится под подпиской о невыезде.