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16:12 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв теракта на юге Сирии возросло до 100 человек, заявил источник

ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда увеличилось до 100 человек, сообщил РИА Новости источник в местной полиции.

Источник: Reuters

«Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 50 погибших и 78 раненых.

В среду утром несколько смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города. Еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя.
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Отряды террористической группировки «Исламское государство"* также напали на несколько деревень на востоке одноименной провинции, однако получили отпор от армии и местных жителей.

Министерство иностранных дел России осудило теракт. «Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении ведомства.

Там также отметили, что на фоне успехов правительственных сил Сирии, действующих при поддержке ВКС России, террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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