Число жертв теракта на юге Сирии возросло до 100 человек, заявил источник
ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Число жертв теракта в сирийском городе
ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Число жертв теракта в сирийском городе
«Число жертв взрыва и нападения в
Ранее сообщалось о 50 погибших и 78 раненых.
Отряды террористической группировки «Исламское государство"* также напали на несколько деревень на востоке одноименной провинции, однако получили отпор от армии и местных жителей.
Министерство иностранных дел России осудило теракт. «Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении ведомства.
Там также отметили, что на фоне успехов правительственных сил Сирии, действующих при поддержке ВКС России, террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.