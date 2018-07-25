Число жертв теракта на юге Сирии возросло до 100 человек, заявил источник

«Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены», — уточнил собеседник агентства.

В среду утром несколько смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города. Еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя.