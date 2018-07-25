Пациент напал с ножом на врача в Нижнеудинске

Мужчину, напавшего на медиков уже задержали. В больнице была нажата тревожная кнопка, быстро приехали сотрудники ОВО Росгвардии и доставили его в отдел внутренних дел. Сейчас следователи СКР проводят проверку. Ивестно, что мужчина состоит на учете у врачей. Пострадавшие находятся в травматологическом отделении. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время врач и медсестра находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное. Это уже не первый случай нападения на медиков в Иркутской области.