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16:06 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане водитель задавил и избил до смерти пешехода

Владелец автомобиля «Нексия» разговаривал за рулем по телефону и заметил Б. К.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В городе Карши Кашкадарьинской области мужчина сбил пешехода, а затем избил его до смерти, сообщает Управление по связям с общественностью МВД Узбекистана.

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«24 июля в городе Карши Кашкадарьинской области З. Э. управляя автомобилем “Нексия” ругался по телефону со знакомым Б. К., увидев его на обочине, сначала сбил его, потом спустившись с машины, избил Б. К. до смерти. В результате Б. К. скончался по дороге в больницу, а З. Э. задержан», — говорится на сайте ведомства.

Согласно статье 97 главы I Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное убийство наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет. Убийство при отягчающих обстоятельствах, в том числе с особой жестокостью — тюрьмой от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы.

В республике проводят активную работу по усилению мер безопасности на дорогах, с апреля разрабатывают проект Концепции безопасности дорожного движения до 2020 года.

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