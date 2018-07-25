Продать новорожденного попытались в Алматинской области
В отношении задержанных решается вопрос о применении меры пресечения.
В отношении задержанных решается вопрос о применении меры пресечения.
По информации
Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 135 ч. 2 УК РК (Торговля несовершеннолетними). В отношении задержанных решается вопрос о применении меры пресечения. В ведомстве дополнили, что в качестве подозреваемых лиц в материалах уголовного расследования фигурируют медицинские работники.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.