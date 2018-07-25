За информацию об убийстве 18-летней Дарьи Махартовой объявлена награда

Источник: Sputniknews.kz

АЛМАТЫ, 25 июл — Sputnik. Руководитель костанайского фонда содействия борьбе с преступностью Владимир Головко предложил награду в размере полумиллиона тенге любому, кто сообщит информацию, способную помочь в розыске убийцы Дарьи Махартовой.

На данный момент полицейские следственно-оперативной группы располагают лишь фотороботом возможного убийцы и его приблизительными приметами, которые смогли описать очевидцы.

По их словам, рост преступника около 170−175 сантиметров, он худощав, не старше 35 лет, темноволосый и со смуглым лицом. В момент совершения преступления был одет в светлую футболку и клетчатые темные шорты, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Костанайской области.

В полиции надеются, что объявленное вознаграждение позволит гораздо быстрее выйти на след преступника.

В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о разыскиваемом, полицейские, гарантируя анонимность, просят сообщить об этом в УВД Костаная по телефонам: 8-(7142)-52−60−54, 8-(7142)-52−67−97, 8−778−336−93−33 8−778−901−88−89 или 102.

Тело Дарьи Махартовой было обнаружено ближе к вечеру 21 июля, в кювете трассы Костанай — Затобольск. Как установили криминалисты, 18-летняя девушка была жестоко убита.

Позже выяснилось, что на месте преступления очевидцы заметили подозрительного мужчину, о чем сообщили в полицию. Однако прибывший для проверки сообщения наряд полиции, проявив халатность, не осмотрел досконально местность. Именно здесь впоследствии и нашли тело пропавшей девушки. По обвинению в преступной халатности двое сотрудников полиции были арестованы и в их отношении начато досудебное расследование.