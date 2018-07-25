От инфаркта до покушения: версии крушения самолета в Новосибирске

Источник: Комсомольская правда

«Самолет будто целенаправленно вошел в землю — падал под углом в 80 градусов», — говорят спасатели. Подобная траектория вызывает вопросы. Версий происшествия много. И первая из них — пилоту стало плохо. Ее подкрепляет тот факт, что в кабине бизнесмена был парашют, которым он так и не воспользовался.

Вторая гипотеза — покушение. И не удивительно, что она прозвучала. Ведь пилот — известный томский бизнесмен Владимир Бардокин. Очень странно то, что самолет упал, только отправившись в путь.

Еще три версии случившегося рассматривают следователи:

— Они стандартны при таких происшествиях: техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления воздушным судном, — отметила старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте Яна Стрижова.