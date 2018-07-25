В Краснодаре женщина на вокзале ударила полицейского по лицу
Это произошло 24 июня. В отношении 49-летней местной жительницы возбудили уголовное дело.
Это произошло 24 июня. В отношении 49-летней местной жительницы возбудили уголовное дело.
По версии следствия, сотрудники краснодарского линейного управления МВД России на транспорте патрулировали ж/д вокзал Краснодар-1. Полицейские задержали двух человек, которые совершили мелкое хулиганство.
«Одна из подозреваемых ударила полицейского по лицу, причинив ему повреждение в виде кровоизлияния», — рассказали
В отношении женщины возбудили дело, следствие продолжается.