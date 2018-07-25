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16:47 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре женщина на вокзале ударила полицейского по лицу

Это произошло 24 июня. В отношении 49-летней местной жительницы возбудили уголовное дело.

Источник: Кубань 24

По версии следствия, сотрудники краснодарского линейного управления МВД России на транспорте патрулировали ж/д вокзал Краснодар-1. Полицейские задержали двух человек, которые совершили мелкое хулиганство.

«Одна из подозреваемых ударила полицейского по лицу, причинив ему повреждение в виде кровоизлияния», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

В отношении женщины возбудили дело, следствие продолжается.

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