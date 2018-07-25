Банду вымогателей задержали в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативными сотрудниками регионального центра по противодействию экстремизму при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии по региону были задержаны трое мужчин.

В частности, они подозреваются в вымогательстве денежных средств и автомобиля у жителя Нижнего Новгорода.