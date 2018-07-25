Банду вымогателей задержали в Нижнем Новгороде
Возбуждено уголовное дело.
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Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
В частности, они подозреваются в вымогательстве денежных средств и автомобиля у жителя Нижнего Новгорода.
Согласно информации, по данному факту в отделе полиции № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.