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16:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Банду вымогателей задержали в Нижнем Новгороде

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативными сотрудниками регионального центра по противодействию экстремизму при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии по региону были задержаны трое мужчин.

В частности, они подозреваются в вымогательстве денежных средств и автомобиля у жителя Нижнего Новгорода.

Согласно информации, по данному факту в отделе полиции № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

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