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17:13 (мск), источник: Интерфакс

Адвокаты Цуркан не нашли документов в подтверждение ее виновности в шпионаже

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Защитники не обнаружили никаких документов, подтверждающих причастность бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан к шпионажу, в материалах дела, с которыми следствие обращалось в суд для ее ареста, заявил «Интерфаксу» адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы наконец ознакомились с арестными материалами по делу Цуркан и обнаружили, что они пустые. Что это значит? Это значит, что судья, которая избирала Карине меру пресечения, должна была получить хоть какие-то документы подтверждающие ее обвинение, обоснованность выдвинутого ей подозрения, но таких документов у нее было», — сказал Павлов, защищающий интересы бывшего топ-менеджера «Интер РАО».

По его словам, Цуркан вменяют получение «какого-то документа из непонятного пока даже защите источника и его передачу спецслужбам иностранного государства — Молдавии».
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«Важно, что сущность обвинения состоит в том, что она что-то получила и куда-то это передала — именно это образует состав преступления. Но ни одного документа, из которого можно сделать вывод, что Цуркан что-то получила и что-то передала в деле нет. Обычно следствие предоставляет суду такие материалы, но тут их нет — от слова совсем», — подчеркнул Павлов.

Он добавил, что в арестном деле также нет материалов, подтверждающих наличие у Цуркан двойного гражданства.

«В этой связи мы намерены обжаловать ее арест в кассационном порядке в Президиум Мосгорсуда», — заключил Павлов.

Бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» предъявлено обвинение в шпионаже. В настоящее время она находится под стражей в СИЗО «Лефортово». Свою вину она не признает.

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