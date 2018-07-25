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17:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Каменске-Уральском произошел розлив серной кислоты

На дороге.

В Каменске-Уральском на перекрестке Ленина — Карла Макса произошел розлив аккумуляторной кислоты. Сотрудники спецслужб устранили последствия аварии, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Розлив кислоты случился днем 25 июля при транспортировке на автомобиле КамАЗ 10 емкостей объемом 1 кубометр каждая. Жидкость вытекла из одной из них.

Зона происшествия на время устранения последствий ЧП была оцеплена. Прибывшие на место 11 спасателей организовали водяную завесу для осаждения паров кислоты.

«Угрозы для населения и окружающей среды нет. Поврежденная емкость с места происшествия была эвакуирована. Автомобиль с оставшимися емкостями продолжил движение по маршруту. Автомобильное городское движение в центре Каменска-Уральского возобновлено в штатном режиме», — отчитались в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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