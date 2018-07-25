В Каменске-Уральском произошел розлив серной кислоты
На дороге.
На дороге.
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Розлив кислоты случился днем 25 июля при транспортировке на автомобиле КамАЗ 10 емкостей объемом 1 кубометр каждая. Жидкость вытекла из одной из них.
Зона происшествия на время устранения последствий ЧП была оцеплена. Прибывшие на место 11 спасателей организовали водяную завесу для осаждения паров кислоты.
«Угрозы для населения и окружающей среды нет. Поврежденная емкость с места происшествия была эвакуирована. Автомобиль с оставшимися емкостями продолжил движение по маршруту. Автомобильное городское движение в центре