В Каменске-Уральском произошел розлив серной кислоты

В Каменске-Уральском на перекрестке Ленина — Карла Макса произошел розлив аккумуляторной кислоты. Сотрудники спецслужб устранили последствия аварии, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Розлив кислоты случился днем 25 июля при транспортировке на автомобиле КамАЗ 10 емкостей объемом 1 кубометр каждая. Жидкость вытекла из одной из них.

Зона происшествия на время устранения последствий ЧП была оцеплена. Прибывшие на место 11 спасателей организовали водяную завесу для осаждения паров кислоты.