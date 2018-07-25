В Италии арестовали бывшего российского сенатора Кривицкого
РИМ, 25 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого арестовали в Италии по запросу Москвы, сообщил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.
РИМ, 25 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого арестовали в Италии по запросу Москвы, сообщил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.
Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал.
Парламентария арестовали в городе Кортина д’Ампеццо. Первое слушание по его делу назначено на четверг, оно пройдет в Венеции.
Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться экстрадиции в Россию.
В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей. Также есть постановление о заочном аресте политика.
Дмитрий Кривицкий представлял Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.