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16:58 (мск), источник: РИА Новости

В Италии арестовали бывшего российского сенатора Кривицкого

РИМ, 25 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Бывшего российского сенатора Дмитрия Кривицкого арестовали в Италии по запросу Москвы, сообщил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.

Источник: AP 2018
Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал.
юрист Дмитрия Кривицкого
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Парламентария арестовали в городе Кортина д’Ампеццо. Первое слушание по его делу назначено на четверг, оно пройдет в Венеции.

Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться экстрадиции в Россию.

В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей. Также есть постановление о заочном аресте политика.

Дмитрий Кривицкий представлял Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.

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