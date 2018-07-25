В Италии арестовали бывшего российского сенатора Кривицкого

Источник: AP 2018

Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал. юрист Дмитрия Кривицкого

Парламентария арестовали в городе Кортина д’Ампеццо. Первое слушание по его делу назначено на четверг, оно пройдет в Венеции.

Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться экстрадиции в Россию.

В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей. Также есть постановление о заочном аресте политика.