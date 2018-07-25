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17:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Селфи на скале чуть не стало смертельным: подробности ЧП в Боровом

Мужчина получил перелом ноги, ключицы и другие травмы, на носилках его спустили с высоты 800 метров.

Источник: Sputniknews.kz

КОКШЕТАУ, 25 июл — Sputnik. Житель Астаны, пытаясь сделать селфи, сорвался с горы и получил травмы, корреспонденту Sputnik стали известны подробности инцидента.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области, в среду в 11.29 поступило сообщение о том, что при подъеме на гору «Кокшетау» и попытке сделать селфи сорвался с утеса 24-летний астанчанин.

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На место происшествия выехали две группы спасателей, в том числе альпинисты и кинологический расчет. Выяснилось, что мужчина, поднявшись практически до пика горы «Кокшетау», высота которой составляет 947 метров, сорвался со скалы высотой шесть-семь метров.

Первая группа спасателей, добравшись до пострадавшего в 13.20, обнаружила у него перелом ноги, ключицы, рваные раны головы и туловища. Группой была оказана первая медпомощь в виде введения обезболивающего. Время подъема составило 40 минут, высота подъема — 800 метров.

Вторая группа спасателей, поднявшись к месту происшествия в 14.00, наложила на ноги пострадавшего шины и бинты. После чего его на носилках спустили к подножью горы, в 15.33 пострадавшего передали работникам скорой помощи.

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