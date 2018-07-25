Ученому из ЦНИИмаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — Кандидат технических наук был арестован 19 июля.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — Кандидат технических наук был арестован 19 июля.
Следствие предъявило обвинение в государственной измене сотруднику ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктору Кудрявцеву. Об этом ТАСС сообщил его адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
«Нашему подзащитному Кудрявцеву сегодня было официально предъявлено обвинение по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), — сказал защитник, отметив, что его не допустили для участия в предъявлении обвинения ученому. «В связи с этим мы написали жалобу главе адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову», — сказал он.
Кандидат технических наук Кудрявцев был арестован 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам. Как пояснили 23 июля ТАСС в
Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на заключение под стражу обвиняемого в госизмене.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора