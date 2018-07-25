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18:16 (мск), источник: ТАСС

Ученому из ЦНИИмаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — Кандидат технических наук был арестован 19 июля.

Источник: РИА "Новости"

Следствие предъявило обвинение в государственной измене сотруднику ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктору Кудрявцеву. Об этом ТАСС сообщил его адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

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«Нашему подзащитному Кудрявцеву сегодня было официально предъявлено обвинение по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), — сказал защитник, отметив, что его не допустили для участия в предъявлении обвинения ученому. «В связи с этим мы написали жалобу главе адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову», — сказал он.

Кандидат технических наук Кудрявцев был арестован 19 июля. Как только его задержали до суда, следователи приняли решение о проведении обысков в ЦНИИмаш, а также по другим адресам. Как пояснили 23 июля ТАСС в пресс-службе института, следствие не имеет вопросов к текущему руководству института, расследование касается событий 2013 года.

Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на заключение под стражу обвиняемого в госизмене.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона.

По данным издания, оперативные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о госизмене. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно», сообщала газета.

Читайте также: СМИ: в деле о госизмене в ЦНИИмаш появился еще один подозреваемый

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