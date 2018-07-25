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17:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Задержан директор Брестского электролампового завода

Его подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

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— Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Брестский электроламповый завод» и иных лиц. Руководитель предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности, — комментирут в СК.

По информации газеты «Вечерний Брест», обязанности директора завода исполняет представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Она на днях прибыла на завод, который последние несколько лет входит в структуру холдинга как отдельная бизнес-единица.

Брестский электроламповый завод — единственное в стране предприятие, которое выпускает электроламповую продукцию. Это не только привычные в быту лампы накаливания, но и автомобильные, железнодорожные, светофорные лампы, приборы для освещения на водоемах и шахтах и так далее. Производство претерпевает модернизацию, чтобы наладить выпуск энергоэффективных филаментных и линейных светодиодных ламп.

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