Задержан директор Брестского электролампового завода

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

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— Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «Брестский электроламповый завод» и иных лиц. Руководитель предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности, — комментирут в СК.

По информации газеты «Вечерний Брест», обязанности директора завода исполняет представитель ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Она на днях прибыла на завод, который последние несколько лет входит в структуру холдинга как отдельная бизнес-единица.