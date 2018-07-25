Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максакова в короткой юбке вызвала фурор - СМИ
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Бондарчук, Шнуров и рэпер Pharaoh зажгли на юбилее у Оболенцевой
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Жестокое ДТП с автобусом на Украине: среди погибших 2 россиянки
Застрелен кардиолог бывшего президента США
«Спрут»: новое российское оружие потрясет мир (фото)
Пугающий феномен на российском озере (фото)
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарец вербовал людей для участия в боевых действиях на Украине

Молодой человек агитировал жителей региона вступить в радикальную организацию через соцсети и личные встречи.

В Самарской области 22-летний участник фанатского футбольного движения стал фигурантом уголовного дела. Молодого человека обвиняют в том, что он вовлекал жителей губернии в радикальную организацию «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По данным УФСБ по Самарской области, парень в ходе переписок в социальных сетях, а также личных встреч склонял жителей региона к выезду в Украину для участия в боевых действиях. В начале июля этого года в отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» и по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В дальнейшем уголовные дела были объединены в одно.

Известно, что молодой человек ранее был судим за хулиганство и побои. Трудится разнорабочим на стройке. По данным силовиков, парень также общался с боевиком батальона «Азов».

Все новости региона
 Регистрировать новые авто смогут сами автосалоны
Путину рассказали о золотом рекорде Хабаровска
В СПЧ рассказали о конфликте избитого Макарова с тюремщиками
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Японский школьник сделал фигурку монстра из настоящих цикад
Вандал разбил звезду Трампа на аллее славы Голливуда (видео)
Адвокаты Цуркан не нашли документов в подтверждение ее шпионажа
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь