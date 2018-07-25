Самарец вербовал людей для участия в боевых действиях на Украине

В Самарской области 22-летний участник фанатского футбольного движения стал фигурантом уголовного дела. Молодого человека обвиняют в том, что он вовлекал жителей губернии в радикальную организацию «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По данным УФСБ по Самарской области, парень в ходе переписок в социальных сетях, а также личных встреч склонял жителей региона к выезду в Украину для участия в боевых действиях. В начале июля этого года в отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» и по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В дальнейшем уголовные дела были объединены в одно.