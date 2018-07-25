За «Зимнюю вишню» обвинили окончательно
Закончено первое расследование трагедии в Кемерово, которая унесла 60 жизней.
Закончено первое расследование трагедии в Кемерово, которая унесла 60 жизней.
Как стало известно «Ъ», сегодня было предъявлено обвинение в окончательной редакции первым фигурантам громкого дела о пожаре в
Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили обвинения в окончательной редакции гендиректору компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также пожарному Сергею Генину. Если предпринимателям изначально инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), то окончательно вменили ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).
У начальника
По версии следствия, сотрудники «Системного интегратора» ненадлежащим образом обслуживали противопожарную систему, установленную до них в ТРЦ «Зимняя вишня». В результате, когда началось возгорание, в здании автоматически не была объявлена тревога, огонь не тушился, а дым из него не удалялся.
Представители «Интегратора» предложили генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК владел ТРЦ) Юлии Богдановой заключить несколько допсоглашений к основному договору, обещая за 7 млн руб. устранить все проблемы в противопожарной системе, однако женщина решила сэкономить.
В свою очередь, Сергей Генин проявил халатность в тушении огня и спасении посетителей ТРЦ: остановить распространение огня и дыма его подчиненным не удалось, а спасли они всего одного человека. Никто из фигурантов вину не признал.
В четверг планируется обвинить еще четверых фигурантов, в том числе госпожу Богданову. Дела в их отношении были выделены в отдельное производство из большого расследования кемеровской трагедии, производство по которому продолжается.
Юлия Матющенко, Кемерово; Николай Сергеев