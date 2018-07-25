За «Зимнюю вишню» обвинили окончательно

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Как стало известно «Ъ», сегодня было предъявлено обвинение в окончательной редакции первым фигурантам громкого дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек. При этом изначально инкриминируемые обвиняемым деяния были переквалифицированы на более легкие.

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили обвинения в окончательной редакции гендиректору компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также пожарному Сергею Генину. Если предпринимателям изначально инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), то окончательно вменили ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Первоначальная статья УК относится к категории тяжких, по ней предусмотрено до десяти лет заключения, то вторая уже средней тяжести — до семи лет заключения.

У начальника пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина состав преступления не изменился — это допущенная при тушении огня и спасении посетителей ТРЦ халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ), повлекшая по неосторожности смерть 37 человек.

По версии следствия, сотрудники «Системного интегратора» ненадлежащим образом обслуживали противопожарную систему, установленную до них в ТРЦ «Зимняя вишня». В результате, когда началось возгорание, в здании автоматически не была объявлена тревога, огонь не тушился, а дым из него не удалялся.

Представители «Интегратора» предложили генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК владел ТРЦ) Юлии Богдановой заключить несколько допсоглашений к основному договору, обещая за 7 млн руб. устранить все проблемы в противопожарной системе, однако женщина решила сэкономить.

В свою очередь, Сергей Генин проявил халатность в тушении огня и спасении посетителей ТРЦ: остановить распространение огня и дыма его подчиненным не удалось, а спасли они всего одного человека. Никто из фигурантов вину не признал.

В четверг планируется обвинить еще четверых фигурантов, в том числе госпожу Богданову. Дела в их отношении были выделены в отдельное производство из большого расследования кемеровской трагедии, производство по которому продолжается.