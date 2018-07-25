Лицеист из Гомеля утонул в Соже

24 июля после 22.00 в затоке реки Сож в районе Роповского озера отдыхала компания ребят. Молодые люди употребляли спиртное. Двое из них пошли купаться, вернулись на берег, после пошел в воду и самый младший из парней. Вскоре ребята заметили отсутствие товарища и бросились на поиски сами. Около получаса молодые люди пытались самостоятельно найти своего друга, а после обратились за помощью в милицию.