Лицеист из Гомеля утонул в Соже
Лицеист из Гомеля утонул в 15 метрах от берега, друзьям не удалось его спасти, сообщает специалист областной организации ОСВОД Владимир Акулин.
Лицеист из Гомеля утонул в 15 метрах от берега, друзьям не удалось его спасти, сообщает специалист областной организации ОСВОД Владимир Акулин.
24 июля после 22.00 в затоке реки Сож в районе Роповского озера отдыхала компания ребят. Молодые люди употребляли спиртное. Двое из них пошли купаться, вернулись на берег, после пошел в воду и самый младший из парней. Вскоре ребята заметили отсутствие товарища и бросились на поиски сами. Около получаса молодые люди пытались самостоятельно найти своего друга, а после обратились за помощью в милицию.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в воде тело парня. Погибший — учащийся лицея 1999 года рождения, житель д. Осовцы Гомельского района.
Специалист ОСВОД утверждает, что в данном участке выставлена табличка о запрете купания, глубина озера в этом месте доходит до двух метров. По предварительной версии, у парня свело ногу судорогой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.