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17:53 (мск), источник: Publika.md

Подростка из Оргеева задержали во время ограбления церкви

16-летнего подростка из Оргеевского района подозревают в церковных кражах.

Источник: Publika.md

Накануне полиция поймала его с поличным, когда он воровал деньги из урны для пожертвований в столичной церкви на Ботанике.

А 14 июля он выкрал деньги из Чуфлинского монастыря. По данным полиции, подросток также совершил несколько краж в церквях Оргеевского района. Открыто уголовное дело. Подозреваемый находится на свободе поскольку он несовершеннолетний.

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