Подростка из Оргеева задержали во время ограбления церкви

Накануне полиция поймала его с поличным, когда он воровал деньги из урны для пожертвований в столичной церкви на Ботанике.

А 14 июля он выкрал деньги из Чуфлинского монастыря. По данным полиции, подросток также совершил несколько краж в церквях Оргеевского района. Открыто уголовное дело. Подозреваемый находится на свободе поскольку он несовершеннолетний.