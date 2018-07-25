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18:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ребенок погиб под колесами поезда в Туркестанской области

Девятиклассник переходил пути под стоящим составом в неположенном месте.

Источник: Sputniknews.kz

АЛМАТЫ, 25 июл — Sputnik. Ученик девятого класса попал под колеса поезда, переходя железнодорожные пути в неположенном месте. Трагедия произошла на станции Манкент, передает портал Otyrar.kz.

По словам очевидцев, школьник пытался перелезть под стоящим поездом, но попал под колеса состава, идущего по другому пути. Подросток скончался на месте.

После несчастного случая полицейские и железнодорожники усилили разъяснительные работы. По словам представителя линейного отдела внутренних дел, необходимо изменить отношение пешеходов к правилам безопасности, сообщает издание.

В прошлом году транспортная прокуратура страны выразила обеспокоенность участившимися несчастными случаями на железной дороге. Так, согласно статистике главной транспортной прокуратуры, за десять лет в Казахстане под колесами поездов погибли и получили удар током более тысячи человек, из них 700 человек погибли.

17 июня с путей сошли и опрокинулись восемь пассажирских вагонов поезда Астана — Алматы. Инцидент произошел в Жамбылской области. Тогда погиб 12-летний ребенок, один человек был госпитализирован, более десяти — получили различные травмы.

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