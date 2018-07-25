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18:48 (мск), источник: РИА Новости

СК завершил расследование дела полковника Захарченко

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Расследование уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятках и воспрепятствовании предварительному следствию, завершено, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления “Т” ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования», — сказала она.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

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По данным представителя СК, в 2014 году Захарченко и его соучастник — сотрудник правоохранительных органов — для получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов США.

Она добавила, что в 2015 году Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.

Кроме того, отмечается, что в 2016 году Захарченко, используя служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд… Также продолжается расследование других эпизодов получения взяток Дмитрием Захарченко. Соучастник обвиняемого находится в розыске.
Светлана Петренко
официальный представитель СК РФ
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