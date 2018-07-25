Пятого сотрудника Ярославской колонии арестовали за избиение заключенного

Источник: РИА Новости

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала «Новая газета». По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них задержаны. Во вторник расследование пыток передано в центральный аппарат СК РФ.

Явка с повинной

В среду Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу всех шестерых фигурантов дела об избиении заключенного ярославской ИК-1 Евгения Макарова.

В самом начале процесса стало известно, что один из подозреваемых — старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков — написал явку с повинной. Его адвокат Сергей Соколов попросил суд приобщить копию явки с отметками органов внутренних дел к материалам дела.

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Кроме того, по словам защитника, Яблоков ходатайствует о заключении со следствием досудебного соглашения, которое гарантирует ему смягчение наказания в обмен на показания.

«Превышая должностные полномочия, нанес побои осужденному Евгению Макарову. В содеянном раскаиваюсь», — говорится, в частности, в ходатайстве, которое зачитали в суде.

Как сообщалось на суде, Яблоков 1993 года рождения, из Углича, имеет высшее образование. Живет в Ярославле, состоит в гражданском браке. Следователь со своей стороны подтвердил, что Яблоков дал признательные показания.

Пять из шести

Первым суд отправил под арест младшего инспектора Сергея Драчева, который, как следует из материалов дела, свою вину тоже признал. Драчев был арестован на два месяца — до 22 сентября.

Яблоков, написавший явку с повинной, был арестован вторым. Обосновывая ходатайство о его аресте, следствие упирало на стандартные для таких случаев соображения: если не заключить подозреваемого в СИЗО, Максим Яблоков может скрыться, надавить на свидетелей или как-то еще помешать расследованию.

Источник: РИА "Новости"

Сам подозреваемый заверил, что скрываться никуда не намерен, а его защитник напомнил, что его клиент пришел в органы с явкой с повинной. По мнению адвоката, достаточно будет домашнего ареста, но суд применил к тюремщику самую строгую меру пресечения — заключение под стражу.

Третьим отправленным под арест фигурантом дела стал заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов. Он останется под стражей до 20 сентября. Отвечая на вопросы журналистов, Ефремов также заявил, что признает себя виновным, но объяснить, почему он и его коллеги проявили такую жестокость, не смог.

«Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Ефремов на соответствующий вопрос журналистов.

Еще одним арестованным стал заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК № 1 Игорь Богданов, он останется под стражей до 22 сентября.

Судья рассказал, что в отличие от арестованных ранее коллег, Богданов не согласен с тем, что очевидцы преступления указали на него как участника, и не узнает себя на видеозаписи.

«Богданов отказался от дачи показаний», — гласит решение суда.

Последним рассматривалось ходатайство об аресте младшего инспектора отдела безопасности колонии Алексея Бровкина.

Представитель следствия в суде заявил, что на участие Бровкина в пытках указали двое его коллег. Однако его адвокат Василий Ковалев сообщил РИА Новости, что его подзащитный не дает показаний. «Мы не отвечаем на вопрос, признаем вину или нет, обвинение еще не предъявлено, мы должны знать, в чем нас обвиняют», — сказал адвокат.

Журналистам Ковалев заявил, что необходимо провести экспертизу видеозаписи с избиением заключенного, чтобы доказать ее подлинность.

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«Так вопрос не стоит (присутствует его подзащитный на видеозаписи или нет). Сначала надо провести экспертизу видео, запись купирована, то есть обрезана. Надо доказать еще ее подлинность», — сказал Ковалев журналистам, отвечая на вопрос, опровергает ли Бровкин свое присутствие на записи.

На суде Ковалев зачитал характеристики Бровкина от его бывших педагогов, знакомых и даже соседей. Так, по их словам, подозреваемый «вежливый, ответственный, спокойный, с соседями приветлив, опрятен».

Тем не менее, суд арестовал Бровкина на два месяца — до 20 сентября.

Не хватило доказательств

Единственным подозреваемым, кого суд в среду не отправил под арест, стал заместитель начальника колонии Иван Калашников. Самому высокопоставленному задержанному суд продлил срок задержания на 72 часа — до 28 июля. Судья решил, что для ареста не хватило собранных следствием доказательств.

За это время следствие должно собрать более убедительные доказательства. Представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению показались судье недостаточно убедительными. Наталия Сарбунова пресс-секретарь областного суда

В суд не пришел

Сам Макаров, признанный потерпевшим по делу о пытках, отказался прийти в суд, где рассматривались ходатайства об аресте его предполагаемых мучителей.

«(Следствие) должным образом уведомило потерпевшего о проводимых судебных заседаниях. В судебных заседаниях потерпевший участвовать не желает», — заявил в среду судья Заволжского суда Ярославля Александр Татаринов.

Причина отказа Макарова от присутствия в зале суда неизвестна.

Обеспечена безопасность

При этом глава СПЧ Михаил Федотов заверил, что все меры безопасности Макарову на данный момент обеспечены.

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«Если Бирюковой (Ирине Бирюковой, адвокату) создаются угрозы для ее жизни, то мы будем готовы оказать ей всяческую помощь… Но меня гораздо больше волнует, чтобы не было никакой угрозы самому Евгению Макарову, который находится в исправительной колонии № 8, и ему до окончания срока осталось три месяца. И он переживает, волнуется, что ему могут отомстить… Все меры безопасности, которые предусмотрены законодательством, все ему обеспечены», — сказал Федотов журналистам в ходе рабочей поездки в Воронеж.

Ранее фонд «Общественный вердикт», где работает инициатор публикации видео адвокат Ирина Бирюкова, объявил, что она уехала из России из-за угроз, которые начали поступать ей после публикации. Следственный комитет начал проверять информацию об угрозах в ее адрес. Сама Бирюкова сообщила РИА Новости, что находится в безопасном месте вместе со своей семьей.

Глава СПЧ отметил, что руководство колонии также заинтересовано в безопасности заключенного Макарова.

«Но Евгению Макарову мы тоже объяснили, что он не должен нарушать правила внутреннего распорядка», — добавил глава СПЧ.

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Избивали в другой колонии

Федотов также сообщил, что Макарова избивали и в другой ярославской колонии — № 8, куда он был переведен.

«Этот самый Макаров подвергся избиению не только в колонии № 1. Когда его перевели в колонию № 8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиению. Но если вы посмотрите динамику наказаний, то в последнее время, даже если он совершает те же самые нарушения, фиксируются те же самые нарушения, что были раньше — спал в неположенное время, обращался на “ты” и так далее, то взыскание — исключительно выговор», — сказал Федотов.

Нужна помощь психолога

По словам Федотова, избитому Макарову необходима помощь психолога.

Мы с ним (Макаровым) говорили около двух часов, и (замглавы ФСИН) Анатолий Рудый, и я, и мы пришли к выводу, что ему нужна срочно психологическая помощь для того, чтобы нормализовался его психологический фон. Михаил Федотов глава СПЧ

По словам главы СПЧ, в его распоряжении есть характеристика Макарова и список из 138 совершенных им нарушений. «Большинство из них сводятся к тому, что это разговор с сотрудником администрации (колонии) на “ты”, или нецензурно выражался в беседе с другим осужденным. И совершено очевидно, что те наказания, которые применялись, они применялись достаточно произвольно», — отметил Федотов.

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Он подчеркнул, что за обращение к сотрудникам администрации колонии на «ты» Макаров получал и выговор, и 15 суток ШИЗО.

«Выговор и 15 суток ШИЗО — совершенно разные вещи… Это были незначительные нарушения, и человеку нужно было оказать помощь. Психолог бы ему помог, тем более что психологический портрет осужденного Макарова достаточно благоприятный: он жизнерадостный человек, открытый, остро реагирующий. Надо было найти к нему ключ», — сказал глава СПЧ.