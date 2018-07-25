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18:59 (мск), источник: Sputnik.by

Массовая авария произошла в Гродно

В настоящее время движение по проспекту затруднено, ГАИ просит автомобилистов корректировать маршрут своего движения, чтобы не стоять в пробке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Авария с участием пяти автомобилей произошла в Гродно, в ДТП пострадал один человек, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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ДТП было зафиксировано днем 25 июля на Румлевском проспекте областного центра, из-за него в районе улицы было практически парализовано автомобильное движение.

«При перестроении большегруз вытолкал микроавтобус на попутный автобус и далее на полосу встреченного движения, где тот, в свою очередь, в лобовую столкнулся с еще двумя транспортными средствами», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что на место происшествия оперативно были направлены два наряди ГАИ.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса, ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время движение по проспекту затруднено, ГАИ просит автомобилистов корректировать маршрут своего движения, чтобы не стоять в пробке.

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