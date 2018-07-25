Массовая авария произошла в Гродно
В настоящее время движение по проспекту затруднено, ГАИ просит автомобилистов корректировать маршрут своего движения, чтобы не стоять в пробке.
В настоящее время движение по проспекту затруднено, ГАИ просит автомобилистов корректировать маршрут своего движения, чтобы не стоять в пробке.
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Авария с участием пяти автомобилей произошла в Гродно, в ДТП пострадал один человек, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП было зафиксировано днем 25 июля на Румлевском проспекте областного центра,
«При перестроении большегруз вытолкал микроавтобус на попутный автобус и далее на полосу встреченного движения, где тот, в свою очередь, в лобовую столкнулся с еще двумя транспортными средствами», — сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что на место происшествия оперативно были направлены два наряди ГАИ.
В аварии пострадал водитель микроавтобуса, ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время движение по проспекту затруднено, ГАИ просит автомобилистов корректировать маршрут своего движения, чтобы не стоять в пробке.