Массовая авария произошла в Гродно

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Авария с участием пяти автомобилей произошла в Гродно, в ДТП пострадал один человек, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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ДТП было зафиксировано днем 25 июля на Румлевском проспекте областного центра, из-за него в районе улицы было практически парализовано автомобильное движение.

«При перестроении большегруз вытолкал микроавтобус на попутный автобус и далее на полосу встреченного движения, где тот, в свою очередь, в лобовую столкнулся с еще двумя транспортными средствами», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что на место происшествия оперативно были направлены два наряди ГАИ.