Бывшего первого замглавы МЧС задержали по подозрению в мошенничестве
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — По данным источника ТАСС, Сергей Шляков и его сообщники получили 1 млн рублей, обещая «продать» должность губернатора одного из регионов.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — По данным источника ТАСС, Сергей Шляков и его сообщники получили 1 млн рублей, обещая «продать» должность губернатора одного из регионов.
Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков подозревается в мошенничестве при продаже должности губернатора одного из регионов за 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Бывший первый заместитель главы МЧС России Сергей Шляков подозревается в продаже должности на пост высшего должностного лица одного из субъектов Российской Федерации, фактически не имея возможности оказать обещанное содействие», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Шлякова задержали только сейчас, по итогам допроса. «Следствие уже в четверг планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — сообщили в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что сбором доказательств занималось управление «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Источник добавил, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), которое находится в производстве следственной части Главного следственного управления МВД России по Москве.
В настоящее время ТАСС не получил оперативного комментария от МВД России.