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20:43 (мск), источник: ТАСС

Бывшего первого замглавы МЧС задержали по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/ — По данным источника ТАСС, Сергей Шляков и его сообщники получили 1 млн рублей, обещая «продать» должность губернатора одного из регионов.

Источник: РИА "Новости"

Бывший первый замглавы МЧС России Сергей Шляков подозревается в мошенничестве при продаже должности губернатора одного из регионов за 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бывший первый заместитель главы МЧС России Сергей Шляков подозревается в продаже должности на пост высшего должностного лица одного из субъектов Российской Федерации, фактически не имея возможности оказать обещанное содействие», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по данным следствия, Шляков действовал не один. «В группе состояли, помимо него, еще трое. Они “продали” должность губернатора за 1 млн рублей. События относятся к периоду начиная с середины 2015 года», — добавил источник.
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Он уточнил, что Шлякова задержали только сейчас, по итогам допроса. «Следствие уже в четверг планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — сообщили в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что сбором доказательств занималось управление «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Источник добавил, что возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), которое находится в производстве следственной части Главного следственного управления МВД России по Москве.

В настоящее время ТАСС не получил оперативного комментария от МВД России.

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