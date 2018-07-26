В Камышине полицейские нашли пропавшего 5-летнего мальчика
В городе Камышин Волгоградской области в среду, 25 июля, исчез ребенок. 5-летний Захар гулял во дворе своего дома неподалеку от центрального рынка и пропал.
В городе Камышин Волгоградской области в среду, 25 июля, исчез ребенок. 5-летний Захар гулял во дворе своего дома неподалеку от центрального рынка и пропал.
Мама, которая приглядывала за сыном из окна, забила тревогу. Сначала искала сама, потом обратилась в полицию. На поиски мальчика в серой футболке с дракончиком вышли полицейские Камышинского райотдела. Подключились к поискам и волонтеры. На помощь собиралась и группа добровольцев из Волгограда. Ребенка готовы были искать днем и ночью. Но малыш нашелся уже вечером. Волонтерам дали отбой.
— Обнаружили малыша полицейские. Подробностей пока нет, но ребенок в порядке. Помощь волонтеров уже не требуется, — рассказала «КП-Волгоград» руководитель движения «ВолгоСпас — поиск пропавших детей» Лариса Селянинова.