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08:54 (мск), источник: Югополис

В Новороссийске совершено нападение на бригаду скорой помощи

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, инцидент произошел в ночь на 25 июля.

Источник: Югополис

На станцию скорой помощи поступило сообщение из дома № 6 на улице Исаева о девушке, лежащей на лестничной площадке в тяжелом состоянии. Прибывшие медики транспортировали пострадавшую в автомобиль и собирались ее госпитализировать. Однако двое молодых людей, находившиеся рядом, устроили дебош, ворвались в салон скорой, повредили оборудование и вытащили девушку.

Медики сразу же позвонили в полицию. Проводится проверка.

Это не первый случай нападения на медицинских работников в Краснодарском крае.

Как сообщал «Югополис», в июне 2016 года в Анапе пьяный пациент сломал нос фельдшеру «скорой».

В марте 2017-го в Новороссийске пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи, которая оказывала ему помощь. Позже он был осужден. В августе того же года врачей вызвали в новороссийскую гостиницу к одному из постояльцев. Пока медики оказывали помощь, на водителя скорой напали двое мужчин в форме десантников.

В Геленджике водитель Rolls-Royce устроил скандал и полез в драку с водителем скорой. Он был приговорен к году ограничения свободы.

Во дворе одного из краснодарских домов неизвестные стреляли по автомобилю скорой помощи, пока врачи занимались здоровьем пациента. В Сочи молодой фельдшер попал в реанимацию после конфликта с мужем женщины, не пожелавшей уступить дорогу карете «Скорой помощи». В Темрюке всю бригаду «скорой» жестоко избили пациенты, а 8 лет назад в Краснодаре фельдшерам «скорой» пациенты перерезали горло.

В марте нынешнего года в Сочи за месяц четверо сотрудников скорой пострадали от нападений.

В России неоднократно поднимался вопрос об ужесточении наказания за нападения на врачей.

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