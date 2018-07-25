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21:47 (мск), источник: Sputnik.by

Туристический автобус с белорусами перевернулся в России

Авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства уснул за рулем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Туристический автобус, в котором находились граждане Беларуси, опрокинулся в России, сообщил ресурс PRO Гомель.

Авария произошла еще в понедельник 23 июля, однако известно о ней стало только сейчас.

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По информации ресурса, около 04:00 автобус, который возвращался из Москвы в Гомель, выехал за пределы трассы, скатился в кювет, где опрокинулся.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства уснул за рулем. В аварии пассажиры автобуса получили ушибы, никто из них серьезно не пострадал.

За пассажирами в Россию был отправлен другой автобус, который доставил белорусов в Гомель.

Как ранее сообщал Sputnik, в тот же день в кювет в Киевской области вылетел еще один белорусский автобус: его водитель тоже заснул за рулем.

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