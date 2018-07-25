Туристический автобус с белорусами перевернулся в России
Авария произошла
Авария произошла
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Туристический автобус, в котором находились граждане Беларуси, опрокинулся в России, сообщил ресурс PRO Гомель.
Авария произошла еще в понедельник 23 июля, однако известно о ней стало только сейчас.
По информации ресурса, около 04:00 автобус, который возвращался из Москвы в Гомель, выехал за пределы трассы, скатился в кювет, где опрокинулся.
По предварительным данным, авария произошла
За пассажирами в Россию был отправлен другой автобус, который доставил белорусов в Гомель.
Как ранее сообщал Sputnik, в тот же день в кювет в Киевской области вылетел еще один белорусский автобус: его водитель тоже заснул за рулем.