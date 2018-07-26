В Гурьевском округе полиция разыскивает пропавшую 16-летнюю школьницу

Школьница ушла из дома в посёлке Новый Гурьевского округа около 15:40 в воскресенье, 22 июля, и не вернулась. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приметы девушки: на вид — 16 лет, средней полноты, рост — 160−165 см, волосы — вьющиеся по плечи, окрашены в чёрный и красный цвета. Она была одета в белую футболку с надписью на груди, розовые шорты и чёрные сланцы с меховыми вставками.