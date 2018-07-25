Рейсовый автобус протаранил легковушку в Алматы
Водитель и пассажир госпитализированы.
Водитель и пассажир госпитализированы.
На пересечении улиц Жандосова — Манаса столкнулись автобус и Toyota Corolla, сообщает корреспондент zakon.kz.
Toyota Corolla двигалась по улице Жандосова в восточном направлении на разрешающий сигнал светофора.
Автобус городского маршрута двигался по улице Манаса в южном направлении. По словам очевидцев, водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение.
Увидев перед собой автомобиль, водитель затормозил, но слишком поздно и автобус ударил машину в бок.
Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.
Перекресток Жандосова — Манаса считается «сложным». При красном сигнале светофора автомобили могут поворачивать «по стрелке». Возможно водитель не сориентировался в ситуации.
Обстоятельства ДТП изучают сотрудники дорожной полиции.