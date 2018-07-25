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22:17 (мск), источник: Zakon.kz

Рейсовый автобус протаранил легковушку в Алматы

Водитель и пассажир госпитализированы.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

На пересечении улиц Жандосова — Манаса столкнулись автобус и Toyota Corolla, сообщает корреспондент zakon.kz.

Toyota Corolla двигалась по улице Жандосова в восточном направлении на разрешающий сигнал светофора.

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Автобус городского маршрута двигался по улице Манаса в южном направлении. По словам очевидцев, водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение.

Увидев перед собой автомобиль, водитель затормозил, но слишком поздно и автобус ударил машину в бок.

Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.

Перекресток Жандосова — Манаса считается «сложным». При красном сигнале светофора автомобили могут поворачивать «по стрелке». Возможно водитель не сориентировался в ситуации.

Обстоятельства ДТП изучают сотрудники дорожной полиции.

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