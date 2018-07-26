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08:44 (мск), источник: Клопс.ru

В Правдинском районе концентрация токсичного газа в воздухе из-за сжигания свиных туш превысила норму

В Правдинском округе сотрудники регионального Роспотребнадзора зафиксировали превышение концентрации токсичного газа в первый день сжигания туш свиней, поражённых вирусом АЧС. Об этом в среду, 25 июля, на пресс-конференции заявила глава ведомства Елена Бабура.

Сотрудники Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воздуха во всех посёлках вблизи поражённого АЧС Правдинского свинопроизводства. 17 июля содержание вредных веществ здесь незначительно превысило норму. Однако в дальнейшем нарушений не обнаружено.

«Сжигание свиней в очаге заражения — единственная мера по предотвращению распространения АЧС. Мы уточнили, какие населённые пункты находятся рядом со свиноводческим предприятием. Ветер дует не всегда в одном направлении. Решили, что брать пробы воздуха будем в четырёх населенных пунктах, среди них — Совхозное, Ново-Бийское, Липняки. Каждый день проводим измерения. В первый день, 17 июля, когда был дождь, выявили незначительное превышение токсичного газа на границе жилой застройки. В последующие дни превышения норматива мы не зафиксировали», — отметила Бабура.

В июле региональные власти выявили вирус АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». На прошлой неделе стало известно, что будет уничтожено всё поголовье этого хозяйства. На днях в сети появилось видео уничтожения поголовья «Правдинского свинопроизводства».

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