В Правдинском районе концентрация токсичного газа в воздухе из-за сжигания свиных туш превысила норму

«Сжигание свиней в очаге заражения — единственная мера по предотвращению распространения АЧС. Мы уточнили, какие населённые пункты находятся рядом со свиноводческим предприятием. Ветер дует не всегда в одном направлении. Решили, что брать пробы воздуха будем в четырёх населенных пунктах, среди них — Совхозное, Ново-Бийское, Липняки. Каждый день проводим измерения. В первый день, 17 июля, когда был дождь, выявили незначительное превышение токсичного газа на границе жилой застройки. В последующие дни превышения норматива мы не зафиксировали», — отметила Бабура.