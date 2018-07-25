Задержан гендиректор НПО им. Лавочкина
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов задержали высокопоставленных фигурантов дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов задержали высокопоставленных фигурантов дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Вместе с Сергеем Лемешевским задержана руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова. В четверг, возможно, будет подано ходатайство об их аресте.
Ранее
«В отношении генерального директора АО «НПО «Лавочкина» Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн рублей», — сказали в