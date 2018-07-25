Задержан гендиректор НПО им. Лавочкина

Вместе с Сергеем Лемешевским задержана руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова. В четверг, возможно, будет подано ходатайство об их аресте.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа, после того как Следственный комитет возбудил в отношении него дело о мошенничестве. И.о. руководителя предприятия назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.