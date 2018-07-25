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23:21 (мск), источник: Интерфакс

Задержан гендиректор НПО им. Лавочкина

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов задержали высокопоставленных фигурантов дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Вместе с Сергеем Лемешевским задержана руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова. В четверг, возможно, будет подано ходатайство об их аресте.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа, после того как Следственный комитет возбудил в отношении него дело о мошенничестве. И.о. руководителя предприятия назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

«В отношении генерального директора АО «НПО «Лавочкина» Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

Хитроумный директор лишил НПО Лавочкина 330 млн рублей
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