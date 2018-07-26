Американские «глухари». Пять дел, которые оказались не под силу ФБР

Cозданное в 1908 году Федеральное бюро расследований США считается одной из самых эффективных структур по борьбе с преступностью в мире. На счету агентов ФБР раскрытие тысяч сложнейших преступлений, в которых правду приходилось добывать буквально по крупицам.

Но за 110 лет истории ведомства был целый ряд случаев, когда даже самые опытные сыщики вынуждены были признать свое бессилие.

Какие же криминальные загадки так и не покорились ФБР?

Дело Дэна Купера

Летом 2016 года Федеральное бюро расследований прекратило работу по одному из самых загадочных дел в своей истории — об угоне «Боинга», совершенного 24 ноября 1971 года.

«После одного из самых долгих и тщательных расследований за всю историю существования ФБР, 8 июля 2016 было принято решение перенаправить ресурсы, выделенные на дело Дэна Купера, чтобы сосредоточиться на других следственных задачах», — говорилось в сообщении на сайте ФБР.

Фоторобот Д. Б. Купера, сделанный ФБР в 1972 году.

24 ноября 1971 года в аэропорту города Портленд в числе пассажиров рейса компании Northwest Airlines на борт поднялся мужчина, зарегистрировавшийся как Дэн Б. Купер. Вскоре после взлета он передал записку стюардессе:

У меня бомба в портфеле. Я использую её, если посчитаю необходимым. Я хочу, чтобы вы сели рядом со мной. Ваш самолёт угнан.

Записка также содержала требования о предоставлении 200 000 долларов в двадцатидолларовых непомеченных купюрах и двух наборов парашютов.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, Дэн Б. Купер приоткрыл свой портфель, в котором стюардесса увидела красные цилиндры, большую батарею и провода, которые убедили её в том, что бомба настоящая.

Власти ради спасения жизней пассажиров и членов экипажа решили выполнить требования захватчика. Самолёт сел в международном аэропорту Сиэтл-Такома, недалеко от Сиэтла, штат Вашингтон. Служащий доставил 200 000 долларов и парашюты через дверь в хвостовой части самолёта.

Угонщик освободил всех пассажиров и после дозаправки приказал экипажу лететь в направлении Мексики.

Спустя некоторое время экипаж по показаниям приборов обнаружил, что Купер открыл хвостовую дверь самолета. Угонщик прыгнул с парашютом и пропал навсегда.

Предполагается, что прыжок был совершен над юго-западной частью штата Вашингтон. В то время как Купер выпрыгнул, самолёт проходил через зону сильного шторма, отгороженный от любых источников света с земли покровом облаков. Отследить парашютиста не удалось.

Boeing 727-51 авиакомпании Northwest Airlines, идентичный захваченному.

По основной версии спецслужб, Дэн Б. Купер не пережил прыжка, разбившись при приземлении. В 1980 году отец и сын Гарольд и Брайан Ингрэмы нашли на берегу Колумбия-ривер, к северо-западу от Портленда, пачку старых, выцветших двадцатидолларовых купюр, предположительно принесённых течением сверху, с севера. Проверка показала, что эти деньги действительно являются частью выкупа, выданного угонщику.

Впрочем, за 45 лет поисков так и не удалось подтвердить смерть Дэна Купера, как и установить, кто скрывался под этим именем.

Деньги, обнаруженные в 1980-м году.

Убийство «Черного георгина» Элизабет Шорт

15 января 1947 года на бесхозном земельном участке по Саут-Нортон Авеню в Леймерт-Парке, недалеко от границы города Лос-Анджелес, было обнаружено разрубленное на две части и сильно изуродованное женское тело.

Удалось установить, что погибшей является 22-летняя уроженка штата Массачусетс Элизабет Шорт.

В Лос-Анджелесе Элизабет пыталась стать актрисой, а заодно крутила романы с мужчинами, получая от них деньги и дорогие подарки. При этом девушка не являлась проституткой, и в сексуальные отношения с ухажерами вступала не так уж часто, оставляя сгорающих от страсти воздыхателей в дураках.

Элизабет Шорт

Полицейские заподозрили, что кто-то из обманутых кавалеров пришел в ярость и решил расправиться с Элизабет. Началась проверка довольно обширного круга знакомых погибшей.

С учетом сложности дела к работе были подключены специалисты ФБР. Расследование убийства Элизабет Шорт стало самым продолжительным и масштабным в истории правоохранительных органов США.

В подозреваемых оказалось несколько сотен человек, несколько тысяч было допрошено. В разное время в убийстве сознавались около 60 человек, в 22 случаях имя убийцы называли следователи. Но в итоге все эти версии были опровергнуты. Убийство Элизабет Шорт остается нераскрытым.

Убийства Кэрри Грэм и Франсин Тримбл

16 декабря 1978 года 14-летняя Кэрри Грэм и 15-летняя Франсин Тримбл, проживавшие в Форествилле, округ Сонома, Калифорния, отправились в торговый центр Коддингтаун в Санта-Роза. Больше девушек никто не видел.

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Обеспокоенные родители обратились в полицию, хотя семья Кэрри поначалу не очень волновалась — ранее девушка уже убегала из дома, но потом вернулась к близким.

В течение первых месяцев поисков полиция рассматривала все версии — как добровольный побег, так и похищение.

8 июля 1979 года в лесополосе вблизи удаленного участка Шоссе 20, около города Уиллитц, были обнаружены человеческие останки. Они были связаны скотчем и находились под слоем пленки, присыпанной землей в неглубоких могилах. Никаких улик, в том числе одежды, на месте преступления не было найдено.

Первоначальные данные, полученные экспертами, оказались ошибочными — останки одной из девушек были признаны мужскими.

Технологии конца 1970-х не позволяли ответить на вопрос о личностях погибших. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2011 году, когда была проведена повторная эксгумация останков. Лишь в 2016 году на базе всех экспертиз, включая исследование ДНК, было определено, что тела, найденные в 1979 году, принадлежат пропавшим Кэрри Грэм и Франсин Тримбл.

Сотрудники ФБР стали тщательно проверять всех преступников, действовавших в 1970-х, надеясь напасть на след. Однако конкретных подозреваемых в деле нет по сей день.

Место, где были обнаружены останки Кэрри Грэм и Франсин Тримбл.

Убийство Джонбенет Рэмси

26 декабря 1996 года Патрисия Рэмси, бывшая обладательница титула «Мисс Вирджиния» и участница конкурса «Мисс Америка», обратилась в полицию с заявлением о пропаже своей 6-летней дочери Джонбенет. Патрисия также сообщила, что на ступеньках лестницы в доме она обнаружила записку, в которой сообщалось, что Джонбенет похищена и за ее освобождение следует заплатить 118 тысяч долларов.

При осмотре дома девочка была найдена мертвой в подвале. Было установлено, что Джонбенет сначала ударили по голове тяжелым предметом, а затем задушили самодельной гарротой.

Сотрудники местной полиции, начинавшие работу по делу, допустили ряд грубейших ошибок. В частности, после решения об обыске дома в подвал первыми спустились не стражи порядка, а отец девочки с другом. Как считают эксперты ФБР, многие важнейшие улики по делу были уничтожены в первые часы.

Следствие выдвинуло две версии — либо убийство совершил злоумышленник, проникший в дом, либо с Джонбенет расправились родители.

Известно, что Патрисия старательно готовила дочь к карьере модели. К своим шести годам Джонбенет выиграла множество титулов — «Маленькая Мисс Шарлевуа», «Маленькая Мисс Колорадо», «Девочка с обложки из Колорадо», «Крошечная Красавица Нации» и другие.

Появились предположения, что властная мать могла расправиться с дочерью в порыве гнева, вызванного тем, что дочь неправильно выполняет ее указания. Подозревали и отца, принимавшего антидепрессанты. В показаниях супругов Рэмси было немало нестыковок, а вскоре они и вовсе перестали сотрудничать со следствием, наняв лучших адвокатов для своей защиты.

В следственной группе даже произошел раскол между сторонниками версии о виновности родителей и теми, кто был убежден во вмешательстве неизвестного.

На нижнем белье Джонбенет были обнаружены следы крови, не принадлежавшие ей. Лишь спустя почти 10 лет генетическая экспертиза определила, что кровь не принадлежала и ее родителям. В тоже время не было найдено совпадений с образцами ДНК, имевшимися в базе ФБР.

В 2006 году в Таиланде был арестован бывший школьный учитель из США Джон Марк Карр, ранее привлекавшийся к ответственности за хранение детской порнографии. Карр в беседах в начале 2000-х стал говорить о том, что причастен к смерти Джонбенет Рэмси. Якобы пробравшись в дом, он вступил с девочкой в сексуальный контакт, а затем, в порыве ярости, убил ее.

По запросу США Джон Марк Карр был задержан в Таиланде и экстрадирован на родину. Однако ни близкие погибшей, ни другие свидетели ни разу не видели Карра рядом с домом погибшей. Главным же аргументом вновь стал анализ ДНК — кровь на белье девочки не принадлежала Джону Марку Карру. Он был освобожден из-под стражи.

На сегодняшний день убийца 6-летней королевы красоты так и не найден.

Исчезновение детей Соддеров

В ночь с 24 на 25 декабря 1945 года в городе Фейетвилл в Западной Виргинии, в доме, где проживала семья Джорджа и Дженни Соддер, вспыхнул сильный пожар. Из огня удалось выбраться самим супругам, двум сыновьям (23-летнему Джону и 16-летнему Джорджц-младшему) и двум дочерям (17-летней Мэрион им 2-летней Сильвии).

Еще пятеро детей — 14-летний Морис, 12-летняя Марта, 9-летний Луис, 8-летняя Дженни и 5-летняя Бетти — остались на втором этаже горящего дома. Отцу не удалось пробиться к ним.

К моменту, когда прибыла пожарная команда, здание выгорело дотла. Поначалу родители считали, что их дети погибли в огне.

Но дальше начались странности. Останки погибших не были обнаружены. Позднее пожарные стали утверждать, что все-таки были найдены несколько мелких костей, а более тщательный розыск был отложен.

Найти останки так и не удалось. Начальник местной пожарной охраны объявил, что пламя было настолько жарким, что полностью кремировало тела.

Родители усомнились. Они проконсультировались с сотрудниками крематория, и пришли к выводу, что даже такой сильный пожар, который случился у них в доме, не мог полностью уничтожить тела сразу пяти детей.

В 1947 году супруги Соддер обратились в ФБР и первоначально получили отказ, так как происшествие не попадало в следственную юрисдикцию бюро.

В 1950 году ФБР все-таки занялось делом Соддеров, однако в 1952 году закрыло его, на найдя каких-либо зацепок.

Джордж Соддер был уроженцем Сардинии, иммигрировавшим в США в 1908 году в возрасте 13 лет. Его супруга также приехала в США с родителями из Италии.

По одной из версий, Соддер мог не угодить боссам итальянской мафии, которые решили отомстить ему, отобрав самое дорогое — детей.

Далее эта теория распадается на несколько самостоятельных. По одной из них, детей убили, но в другом месте, по второй — передали на воспитание в итальянские семьи, проживавшие в других штатах.